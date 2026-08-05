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एकंगरसराय में तिब्बत मुक्ति यात्रा का होगा स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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एकंगरसराय के जिला संयोजक कुमार राज मनोरंजन सिंह ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए तिब्बत मुक्ति यात्रा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नालंदा पहुंचने पर यात्रियों का स्वागत किया जाएगा और राजगीर में उनके स्वागत की तैयारी चल रही है।

एकंगरसराय में तिब्बत मुक्ति यात्रा का होगा स्वागत

एकंगरसराय। भारत-तिब्बत मैत्री संघ के जिला संयोजक कुमार राज मनोरंजन सिंह ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए निकाली गयी तिब्बत मुक्ति यात्रा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नालंदा पहुंचने पर यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। राजगीर में स्वागत की तैयारी चल रही है।

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