एपीएस में कुमाउनी भाषण और कविता में दिखाई प्रतिभा
आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल में सौहार्द जन सेवा समिति की अध्यक्ष विद्या महतोलिया के सहयोग से कुमाउनी भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और मातृभाषा संरक्षण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।
भावना कोहली हल्द्वानी। आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल में सौहार्द जन सेवा समिति की अध्यक्ष विद्या महतोलिया के सहयोग से कुमाउनी भाषण एवं स्वरचित कविता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, देशप्रेम और मातृभाषा संरक्षण जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार डॉ. बीएस भाकुनी ने कहा कि मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। मूल्यांकन वरिष्ठ साहित्यकार गोविन्द बल्लभ बहुगुणा और लोकगायिका लता कुंजवाल ने किया। विद्यालय के ट्रस्टी भुवन चंद्र उपाध्याय, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह, समिति की संरक्षक नीरजा बोरा, पूर्णिमा पांडे, मोहन जोशी और पुनीता पांडे और गीता लोशाली मौजूद रहे।
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