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पटवाडांगर परिसर और शिक्षकों की नियुक्ति बनेगी कुमाऊं विवि की नई दिशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीएस रावत ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का विवरण देते हुए नए परिसर निर्माण, सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और 100 करोड़ रुपये की ग्रांट जैसी प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपाधि की सुविधा और पर्यावरण सुधार के कार्यों पर भी बात की।

पटवाडांगर परिसर और शिक्षकों की नियुक्ति बनेगी कुमाऊं विवि की नई दिशा
पटवाडांगर परिसर और शिक्षकों की नियुक्ति बनेगी कुमाऊं विवि की नई दिशा

नैनीताल, संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीएस रावत ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर अपने तीन वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां साझा कीं। उन्होंने पटवाडांगर में नए परिसर का निर्माण और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को विश्वविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य का आधार बताया।प्रो. रावत ने 100 करोड़ रुपये की ग्रांट, 12 अकादमिक ब्लॉक के विकास, सेमेस्टर सिस्टम को नियमित करने और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपाधि की सुविधा को प्रमुख उपलब्धि बताया। शोध और अकादमिक क्षेत्र में 26 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू और आईआईएससी बेंगलुरु के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। इसके अलावा, 38 शिक्षकों को सीएएस के तहत पदोन्नति और 7 एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई।

ओपन टेंडर प्रक्रिया से 5 करोड़ रुपये की बचत की गई और डिग्री छपाई की लागत 89 से घटाकर 19.50 रुपये कर दी गई। परिसर में 16 सोलर पैनल लगाने, छात्रावासों का नवीनीकरण करने और नैनीताल झील में असेला मछली के पुनर्जीवन जैसे पर्यावरण अनुकूल कार्य भी इस दौरान संपन्न हुए। यहां परिसर निदेशक प्रो. नीता बोरा शर्मा, शोध निदेशक प्रो. एनजी साहू, प्रो. अतुल जोशी, प्रो. एचसीएस बिष्ट, प्रो. रजनीश पांडे, प्रो. महेंद्र राणा, प्रो. एसएस बर्गली, प्रो. एलएस लोधियाल आदि रहे।

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