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वनडे कप: यॉर्कशर की जीत में चमके कुलदीप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके तहत उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया और 2 विकेट लिए। यॉर्कशर ने डरहम को 165 रन पर ढेर किया। आशुतोष शर्मा ने अपनी पहली लिस्ट ए क्रिकेट में 5 विकेट हासिल किए और हैंपशर ने एसेक्स को हराया।

वनडे कप: यॉर्कशर की जीत में चमके कुलदीप

लंदन, एजेंसी। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (12) को जॉर्ज हिल के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद कॉलिन एकरमैन (26) को भी पवेलियन भेजा। कुलदीप (23/2) की उम्दा गेंदबाजी से यॉर्कशर ने डरहम को 48.1 ओवर में 165 रन पर ढेर कर दिया। फिर लक्ष्य जेम्स व्हार्टन (68) और सैम व्हाइटमैन (52) के नाबाद अर्धशतकों से 41 ओवर में तीन विकेट पर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। अन्य मैच में भारतीय ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा (51/5) ने लिस्ट ए क्रिकेट में पहली बार पांच विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की।

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इससे हैंपशर ने एसेक्स को तीन विकेट से हरा दिया। आशुतोष की शानदार गेंदबाजी से हैंपशर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही एसेक्स को 49 ओवर में 317 रन पर रोक दिया। जवाब में जेम्स फुलर (नाबाद 58), कप्तान निक गुबिंस (53) और टॉम प्रेस्ट (51) के अर्धशतकों की बदौलत हैंपशर ने 47.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।

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