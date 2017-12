कड़ा ऐतराज: कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां का मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ियां उतरवाई गईं

पाकिस्तान ने जिस तरह से कुलभूषण जाधव की मुलाकात उसके परिवार से कराई, उस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुलाकात को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को लेकर कहा, 'भारत बड़े दुख के साथ यह बता रहा है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के बीच मुलाकात करायी, वह इस्लामाबाद द्वारा हमारी परस्पर समझ के सिद्धांतों का उल्लंघन है।'

कुलभूषण जाधव से मिलकर वापस आए परिवार ने की सुषमा से मुलाकात

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'सुरक्षा एहतियात के तहत जाधव परिवार के सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया, 'मंगलसूत्र भी उतारने को कहा गया। बिंदी और चूड़ियां उतरवाई गईं। साथ ही उनके कपड़े भी बदलवाए गए।

Under pretext of security precautions, cultural and religious sensibilities of family members were disregarded. This included removal of mangal sutra, bangles and bindi, as well as a change in attire that was not warranted by security: Raveesh Kumar, MEA on #KulbhushanJadhav pic.twitter.com/K0v4Rh0EnG