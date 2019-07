कुलभूषण जाधव पर ICJ के फैसले पर बोलीं सुषमा स्वराज, भारत की बड़ी जीत

कुलभूषण जाधव पर बुधवार को आए अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर सुषमा स्वराज ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यह भारत की बड़ी जीत है।

पूर्व विदेश मंत्री ने लिखा कि मैं कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का स्वागत करती हूं।

I wholeheartedly welcome the verdict of International Court of Justice in the case of Kulbhushan Jadhav. It is a great victory for India. /1