ICJ के फैसले पर बोले राहुल गांधी: फिर उम्मीद जगी है कि कुलभूषण जाधव एक दिन भारत लौटेंगे

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि इससे एक बार फिर उम्मीद जगी है कि कुलभूषण जाधव एक दिन जरूर भारत लौटेंगे।

आईसीजे का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''मैं आईसीजे के निर्णय का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की जेल की कोठरी में अकेले मौजूद कुलभूषण जाधव और मुश्किल समय का सामना कर रहे उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है।''

I welcome the ICJ verdict.



My thoughts tonight are with #KulbhushanJadhav , alone in a prison cell in Pakistan & with his distraught family for whom this verdict brings a rare moment of relief, joy & renewed hope, that he will one day be free to return to his home in India 🇮🇳