नेहरू कप हॉकी: कुचाई ने बालकों के दोनों खिताब पर जमाया कब्जा

जिला स्तरीय जवाहर लाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में कुचाई प्रखंड के खिलाड़ियों का शानदार दबदबा रहा। अंडर-15 और अंडर-17 बालक वर्ग के खिताब कुचाई की टीमों ने जीते। बालिका वर्ग में केजीबीवी सरायकेला ने विजेता बनकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया।

सरायकेला, संवाददाता। जिल्ला स्तरीय जवाहर लाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में कुचाई प्रखंड के खिलाड़ियों का शानदार दबदबा रहा। बालकों के दोनों वर्गों (अंडर-15 और अंडर-17) के खिताब पर कुचाई की टीमों ने एकतरफा कब्जा जमाया। वहीं, बालिका वर्ग के रोमांचक मुकाबले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) सरायकेला की टीम विजेता बनी। इससे पूर्व प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन एपीओ प्रमोद कुमार, एडीपीओ अलका लकड़ा, जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलदार, सचिव सिकंदर महतो और जिला तीरंदाजी संघ के सचिव अमित कुमार समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया।

अंडर-17 बालक वर्ग का फाइनल प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में एसएस प्लस टू हाई स्कूल दलभंगा ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने एसटीआर संजय, सीनी सरायकेला की टीम को 2-0 से शिकस्त देकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस वर्ग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल, खरसावां की टीम को तीसरा स्थान मिला। वहीं, अंडर-15 बालक वर्ग के फाइनल में मध्य विद्यालय सोनापेट ने अपना दबदबा कायम रखा। टीम ने एसटीआर संजय की टीम को 3-0 के बड़े अंतर से पराजित कर खिताबी जीत हासिल की।

बालिका वर्ग का फाइनल बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। इस कड़े मुकाबले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) सरायकेला ने कस्तूरबा राजनगर को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बालिका वर्ग में तीसरा स्थान उत्क्रमित उच्च विद्यालय तीतरबिला सरायकेला की टीम ने प्राप्त किया।

पुरस्कार वितरण समारोह प्रतियोगिता के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक अमित कुमार उपस्थित थे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। पूरी प्रतियोगिता को सफल बनाने में रेफरी पोलुस नाग, रोहित उरांव, सोहराय मुंडा और छोटी तिरिया ने सराहनीय भूमिका निभाई।