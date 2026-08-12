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दो सौ करोड़ की जमीन सात करोड़ में देने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने तेलंगाना सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के भाई कोंडल रेड्डी की कंपनी को 200 करोड़ रुपये की भूमि केवल 7 करोड़ रुपये में दी गई। आरटी ने इस मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की।

दो सौ करोड़ की जमीन सात करोड़ में देने का आरोप

हैदराबाद, एजेंसी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने तेलंगाना सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी से जुड़ी कंपनी को करीब 200 करोड़ रुपये की जमीन सिर्फ सात करोड़ रुपये में दी गई। केटीआर ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कोंडल रेड्डी टेसरेक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड से जुड़े हैं। उन्होंने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी की चुकता पूंजी सिर्फ एक लाख रुपये है और उसका एक भी कर्मचारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी कंपनी को करीब 200 करोड़ रुपये की जमीन महज सात करोड़ रुपये में क्यों आवंटित की गई।

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केटीआर ने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ मुख्यमंत्री के भाई का कंपनी से कोई संबंध नहीं होने की बात कहती है। दूसरी तरफ कोंडल रेड्डी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर खुद को कंपनी का चेयरमैन बताते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए।

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