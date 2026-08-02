मांगों के समर्थन में 21 को जुटेंगे क्षत्रिय समाज के लोग
मोतिगरपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की बैठक हुई, जिसमें सवर्ण समाज से 21 अगस्त को सुलतानपुर में तिकोनिया पार्क में कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया। परिषद के पदाधिकारियों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण और सवर्ण आयोग की मांगों पर ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने की बात की।
मोतिगरपुर, संवाददाता। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की बैठक रविवार को क्षेत्र के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने सवर्ण समाज के लोगों से 21 अगस्त को सुलतानपुर के तिकोनिया पार्क में आयोजित प्रस्तावित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। बैठक का शुभारंभ भगवान श्रीराम लला एवं महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 21 अगस्त को सुलतानपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज की विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मांगों में आर्थिक आधार पर आरक्षण, सवर्ण आयोग के गठन तथा एससी-एसटी आरक्षण व्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, महामंत्री रजनीश सिंह, सचिव कृष्ण कुमार सिंह, बब्बन शुक्ला, पृथ्वीराज सिंह, अशोक सिंह, मित्रसेन सिंह संजय तिवारी, डॉ चंद्र भान सिंह आदि मौजूद रहे।
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