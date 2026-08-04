Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा के कोषाध्यक्ष बने केके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

रोसड़ा के समाजसेवी व व्यवसायी कृष्ण कुमार लखोटिया को झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यह घोषणा मुजफ्फरपुर में आयोजित सभा की कार्यकारिणी बैठक ‘उत्कर्ष-2026’ के दौरान की गई। सभा के अन्य सदस्यों ने लखोटिया को इस नई जिम्मेदारी पर बधाई दी।

झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा के कोषाध्यक्ष बने केके

रोसड़ा, निसं। समाजसेवी व चर्चित व्यवसायी कृष्ण कुमार लखोटिया को झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मुजफ्फरपुर में आयोजित झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा की कार्यकारिणी बैठक ‘उत्कर्ष-2026’ के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी पवन मंत्री ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें रोसड़ा के कृष्ण कुमार लखोटिया को प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसपर सभा के निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार मारू, छितरमल धूत, डॉ. महेश लखोटिया, विनोद शर्मा, दुर्गा गुप्ता, मामराज अग्रवाल, नितेश सर्राफ, मानमल गुप्ता, आशुतोष, शंभू, सुशील, महेश कुमार मालू आदि ने बधाई दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।