झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा के कोषाध्यक्ष बने केके
रोसड़ा के समाजसेवी व व्यवसायी कृष्ण कुमार लखोटिया को झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यह घोषणा मुजफ्फरपुर में आयोजित सभा की कार्यकारिणी बैठक ‘उत्कर्ष-2026’ के दौरान की गई। सभा के अन्य सदस्यों ने लखोटिया को इस नई जिम्मेदारी पर बधाई दी।
रोसड़ा, निसं। समाजसेवी व चर्चित व्यवसायी कृष्ण कुमार लखोटिया को झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मुजफ्फरपुर में आयोजित झारखंड-बिहार प्रदेश माहेश्वरी सभा की कार्यकारिणी बैठक ‘उत्कर्ष-2026’ के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी पवन मंत्री ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें रोसड़ा के कृष्ण कुमार लखोटिया को प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसपर सभा के निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार मारू, छितरमल धूत, डॉ. महेश लखोटिया, विनोद शर्मा, दुर्गा गुप्ता, मामराज अग्रवाल, नितेश सर्राफ, मानमल गुप्ता, आशुतोष, शंभू, सुशील, महेश कुमार मालू आदि ने बधाई दी है।
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