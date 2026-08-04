कृष्णा सैनी ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता रजत
रुड़की के कौशिक पब्लिक स्कूल के दसवीं के छात्र कृष्णा सैनी ने सीबीएसई क्लस्टर नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026-27 में रजत पदक जीतकर विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया। देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास के साथ फाइनल तक का सफर तय किया।
रुड़की, संवाददाता। सीबीएसई क्लस्टर नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026-27 में कौशिक पब्लिक स्कूल, इमलीखेड़ा के दसवीं के छात्र कृष्णा सैनी ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक जीतकर विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया है। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून में आयोजित प्रतियोगिता में उत्तर भारत के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभाशाली मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबलों के बीच कृष्णा सैनी ने बेहतरीन तकनीक, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।
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