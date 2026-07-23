केडीजीसी में बीए प्रवेश शुरू, पहली 100 छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा
लखनऊ, संवाददाता। कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया
लखनऊ, संवाददाता। कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को प्राचार्या प्रो. सारिका दुबे की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रवेश से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की 475 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा और प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व सहित नौ विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। बीए प्रथम वर्ष की पहली मेरिट सूची भी जारी कर दी गई है।
चयनित छात्राओं से निर्धारित समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। प्रवेश समिति ने छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली पहली 100 छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने का फैसला किया है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा और यूजीसी-नेट की तैयारी के लिए भी मुफ्त मार्गदर्शन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह कक्षाएं 15 अगस्त के बाद शुरू होंगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें