बीएएमएस परीक्षा परिणाम घोषित
बिजनौर। कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बीएएमएस बैच 2024-25 के विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का
कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बीएएमएस बैच 2024-25 के विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम में साहिल अहमद ने 69.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, कनक चौधरी ने 69.6 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान तथा फौजिया परवीन ने 67.3 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया।
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