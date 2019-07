कर्नाटक के नाटक के अहम किरदार केआर रमेश ने दिया स्पीकर पद से इस्तीफा

कर्नाटक में चले लंबे सियासी ड्रामे का हो गया जब बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल वजुभाई वाला की तरफ से तय समय-सीमा के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित किया। उधर, पूरे घटनाक्रम के दौरान लगातार विवादों में रहने वाले और जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के 17 विधायकों को अयोग्य करार वाले के.आर. रमेश ने स्पीकर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफा देते हुए के.आर. रमेश ने कहा- “मेरी तरफसे अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज उसे भूल जाएं। मैं ऐसा सोचता हूं कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।”

Bengaluru: #Karnataka legislative assembly speaker KR Ramesh Kumar tenders his resignation from the post. pic.twitter.com/GW2U63pXQ7