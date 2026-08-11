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छात्रावास में प्रवेश के लिए साक्षात्कार आज से शुरू होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल के डीएसबी परिसर में केपी और गौरादेवी गर्ल्स हॉस्टल में 2026-27 सत्र के लिए स्नातक की पहली मेरिट सूची जारी की गई है। सूची में 47 छात्राओं का चयन किया गया है। 120 से अधिक छात्राओं ने आवेदन किया था, और चयनित छात्राओं को 14 अगस्त तक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है।

छात्रावास में प्रवेश के लिए साक्षात्कार आज से शुरू होंगे

नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर स्थित केपी व गौरादेवी गर्ल्स हॉस्टल में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए स्नातक की प्रथम मेरिट सूची मंगलवार को जारी कर दी है। सूची में 47 छात्राओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है।अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. संजय पंत ने बताया, कि छात्रावास के लिए 120 से अधिक छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें से वरीयता के आधार पर पहली मेरिट सूची जारी की गई है l जिसमें चयनित 47 छात्राओं को आज बुधवार से 14 अगस्त तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वार्डन कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को मूल अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रवेश शुल्क रसीद, विश्वविद्यालय पहचान पत्र आदि लाना अनिवार्य है।

इसके साथ ही 10 रुपए के दो नोटरी स्टाम्प पेपर पर एंटी रैगिंग शपथ पत्र और माता-पिता का शपथ पत्र भी जमा करने होंगे। प्रवेश समिति में प्रो. आरसी जोशी अध्यक्ष, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. दिव्या पांगते और डॉ. चेतना मेहरा शामिल हैं।

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