सुपौल : कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ने-घटने की प्रवृत्ति जारी

नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम होने के बावजूद कोसी नदी के जलस्तर में गत 24 घंटे में उतार-चढ़ाव देखा गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि कोसी के तटबंध सुरक्षित हैं और बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। जलप्रवाह निर्धारण सामान्य बना हुआ है।

वीरपुर, एक संवाददाता। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम होने के बावजूद कोसी नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

बाढ़ नियंत्रण विभाग की स्थिति हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोसी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोशी नदी के डिस्चार्ज अभी सामान्य स्थिति में है ।

जलप्रवाह का माप कोसी बराज नियंत्रण कक्ष के अनुसार गुरुवार को सुबह आठ बजे बराज पर 1,07,355 क्यूसेक जलप्रवाह घटते क्रम में दर्ज किया गया, जो दोपहर 12 बजे 1,07,355 क्यूसेक स्थिर क्रम में दर्ज किया गया ।शाम 4 बजे 1,04,645 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया । वहीं बराहक्षेत्र में जलप्रवाह सुबह 8 बजे 81,875 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे 81,875 क्यूसेक स्थिर क्रम में दर्ज हुआ, जबकि शाम 4 बजे तक बढ़कर 83,125 क्यूसेक दर्ज किया गया।

सिंचाई के लिए जल आपूर्ति कोशी पश्चिमी नगर को गुरुवार को सिंचाई के लिए 3600 क्यूसेक पानी दी गई हैं जबकी कोशी मुख्य नगर में कोशी मेचि लिंक परियोजना निर्माण कार्य हेतु पानी की आपूर्ति बंद है ।

निगरानी और सुरक्षा उपाय मुख्य अभियंता ई संजीव शैलेश अधीक्षण अभियंता संजय कुमार एवं कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। विभाग ने 24 घंटे पेट्रोलिंग और अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक बाढ़ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।