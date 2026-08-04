कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ने की प्रवृति जारी, दोनों तटबंध सुरक्षित
वीरपुर में नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश बढ़ने से कोसी नदी का जलस्तर 24 घंटे में लगातार हल्का बढ़ा है। फिर भी बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया है कि तटबंध सुरक्षित हैं और बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोसी नदी का डिस्चार्ज सामान्य बना हुआ है। राहत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
वीरपुर, एक संवाददाता नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार हल्की बढ़ोतरी दर्ज किया गया। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोसी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोशी नदी के डिस्चार्ज अभी सामान्य स्थिति में है। कोसी बराज नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंगलवार को सुबह आठ बजे बराज पर 1,70,105 क्यूसेक जलप्रवाह बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया, जो दोपहर 12 बजे 1,83,875 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया ।शाम
4 बजे 1,83,875 क्यूसेक स्थिर क्रम में दर्ज किया गया । वहीं बराहक्षेत्र में जलप्रवाह सुबह 8 बजे 1,37,375 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे 1,44,200 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज हुआ, जबकि शाम 4 बजे तक घटते क्रम में 1,42,250 क्यूसेक दर्ज किया गया।कोशी पश्चिमी नहर को मंगलवार को सिंचाई के लिए 3700 क्यूसेक पानी दी गई । जबकि कोशी मुख्य नगर में कोशी मेचि लिंक परियोजना निर्माण कार्य हेतु पानी की आपूर्ति बंद है। कोशी नदी के जानकार बताते हैं की नदी बढ़ते डिस्चार्ज पर कटाव नहीं करती है। कोशी नदी अपने स्वभाव के हिसाब से डिस्चार्ज के घटते क्रम में कटाव करती है। मुख्य अभियंता ई. संजीव शैलेश, अधीक्षण अभियंता संजय कुमार एवं कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। विभाग ने 24 घंटे पेट्रोलिंग और अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक बाढ़ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।
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