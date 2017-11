कोपर्डी रेप और मर्डर केस: तीनों दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा

कोपर्डी रेप और मर्डर केस में अहमदनगर जिला और सेशन कोर्ट दोषी जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को मौत की सजा सुनाई है। जिला और अतिरिक्त सत्र जस्टिस सुवर्णा केवले ने 22 नवंबर को कोपर्डी गांव में पिछले साल 15 वर्षीय लड़की से रेप और उसकी मर्डर के मामले में शिंदे, भावल और भाईलुमे को बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था।

Kopardi rape and murder case: Ahmednagar District & Sessions court had given death sentence to all convicted -Jitendra Babulal Shinde, Santosh Gorakh Bhawal and Nitin Gopinath Bhailume #Maharashtra