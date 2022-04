सेल्फ-वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना KOO APP

कोई भी यूजर अब पहचान पत्र का इस्तेमाल करके चुटकियों में प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल को सेल्फ-वेरिफाई कर सकता है। इस प्रक्रिया के बाद हरे रंग का टिक यूजर के अकाउंट को सेल्फ-वेरिफाई कर देगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Kala Wed, 06 Apr 2022 03:55 PM

