Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वोटर आईडी, आधार और पैन नागरिकता का पक्का सबूत नहीं : हाईकोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं। याचिकाकर्ता सुमन मोल्ला ने अपने भतीजे नासिर की नागरिकता साबित करने में असफलता के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इमिग्रेशन एक्ट के तहत आवश्यक सबूत पेश नहीं किए गए।

वोटर आईडी, आधार और पैन नागरिकता का पक्का सबूत नहीं : हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। यह बात कोर्ट ने सुमन मोल्ला की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। मोल्ला ने दावा किया था कि उनके भतीजे नासिर को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। नासिर का नाम पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जबकि नाम हटाने के खिलाफ अपील अभी भी लंबित थी। याचिकाकर्ता ने नासिर के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वह भारतीय नागरिक है, विदेशी नहीं।न्यायमूर्ति

ये भी पढ़ें:दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग, HC ने क्यों खारिज कर दी याचिका

देबांग्सु बसाक और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं। पीठ ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ यह साबित करता है कि व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था, और नासिर का नाम 2026 की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाना भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और हिरासत में रखे गए व्यक्ति ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ के तहत जरूरी सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। यह मानते हुए कि न तो याचिकाकर्ता और न ही हिरासत में रखे गए व्यक्ति ने नासिर की भारतीय नागरिकता साबित की है, कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों के फैसले में दखल नहीं देगा और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Aadhaar Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।