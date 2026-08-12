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अपडेट:::क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी पर सुनवाई टली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-महिला से दुष्कर्म के आरोप मे सोमवार को गिरफ्तार किया गया कोलकाता, एजेंसी।

अपडेट:::क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी पर सुनवाई टली

-महिला से दुष्कर्म के आरोप मे सोमवार को गिरफ्तार किया गया कोलकाता, एजेंसी। बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई टाल दी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की है।पोरेल को मेडिकल छात्रा की शिकायत के आधार पर सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि पोरेल ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में मामले से जुड़ी रिपोर्ट पेश की गई।

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राज्य सरकार ने पोरेल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए समय देने का अनुरोध किया। मामले में पोरेल का एक दोस्त भी आरोपी है। उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अदालत ने सुनवाई टालते हुए मामले को 14 सितंबर को फिर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके पोरेल को हुगली जिले की पुलिस ने महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया था।

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