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केयू : पीजी सत्र 2025-27 के नामांकन की तिथि बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों का विस्तार किया है। ऑनलाइन आवेदन 5 से 14 अगस्त 2026 तक होगा, और मेधा सूची 17 से 22 अगस्त 2026 तक जारी की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों को पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

केयू : पीजी सत्र 2025-27 के नामांकन की तिथि बढ़ी

चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2025–27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन की तिथियों का विस्तार किया है। अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) द्वारा जारी सूचना के अनुसार चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा, जबकि मेधा सूची का प्रकाशन एवं नामांकन 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक संबंधित विभागों एवं महाविद्यालयों में होगा। विश्वविद्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि नामांकन प्रक्रिया एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरी कर विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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