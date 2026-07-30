सरना धर्म नियमावली पर मानकी-मुंडा संघ ने जताई आपत्ति
आनंदपुर में मानकी-मुंडा संघ ने सरना धर्म नियमावली-2026 के प्रारूप पर आपत्ति जताई। संघ ने बताया कि पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं थी। ज्ञापन में ड्राफ्ट कमेटी में एनजीओ सदस्यों को शामिल नहीं करने और ग्राम सभाओं की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग की गई।
आनंदपुर, संवाददाता। कोल्हान क्षेत्र के मानकी-मुंडा संघ ने सरना धर्म नियमावली-2026 के प्रारूप एवं ड्राफ्ट कमेटी के गठन पर आपत्ति जताते हुए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के नाम बुधवार को एक ज्ञापन आनंदपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अभिषेक कुमार को सौंपा। ज्ञापन में संघ ने नियमावली के कई प्रावधानों पर पुनर्विचार करने तथा पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप संशोधन करने की मांग की है।मानकी-मुंडा संघ का कहना है कि सरना धर्म नियमावली का प्रारूप तैयार करते समय पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रतिनिधियों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। इससे समाज में असंतोष का माहौल है।ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि ड्राफ्ट कमेटी में किसी भी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्य को शामिल नहीं किया जाए।
साथ ही किसी भी ग्राम सभा का अध्यक्ष उपायुक्त (डीसी) को नहीं बनाया जाए। संघ ने यह भी कहा है कि झारखंड में वर्षों से संचालित पारंपरिक ग्राम सभाओं को भंग करने के बजाय पूर्ववत रखा जाए, ताकि मानकी-मुंडा व्यवस्था और ग्राम सभा की स्वायत्तता बनी रहे।
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