कोल्हान की पहचान उसकी ऐतिहासिक व्यवस्था, पांचवीं अनुसूची, विल्किन्सन रूल और ग्राम सभा की सशक्त परंपरा से : चंपिया

खरसावां। खूंटपानी के पाण्ड्राशाली चौक माटकोबेड़ा केंद्रीय कार्यालय में कोल्हान रक्षा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दिवार जोंको की अध्यक्षता में बैठक हुई। पांचवीं अनुसूची, विल्किन्सन रूल, पेसा, ग्रामसभा के अधिकार, आदिवासी भाषा-संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण सहित कोल्हान क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ चंपिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेन्द्र प्रसाद, संविधान विशेषज्ञ प्रेमचंद मुर्मू, झारखंड आंदोलनकारी सुखदेव हेंब्रम, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन विश्वनाथ सरदार, रविन्द्र मंडल एवं गयाराम महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठन के महासचिव मानसिंह हेंब्रम, कोषाध्यक्ष जयसिंह हेंब्रम सहित कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

मौके पर चंपिया ने कहा कि कोल्हान की पहचान उसकी ऐतिहासिक व्यवस्था, पांचवीं अनुसूची, विल्किन्सन रूल और ग्राम सभा की सशक्त परंपरा से है। इन अधिकारों की रक्षा सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने पर जोर दिया।वहीं जोंको ने कहा कि कोल्हान रक्षा संघ क्षेत्र के लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पांचवीं अनुसूची, विल्किन्सन रूल, पेसा एवं ग्रामसभा के अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो कोल्हान का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने सरकार से क्षेत्र की उपेक्षा समाप्त कर विकास कार्यों को प्राथमिकता देने, स्थानीय भाषा, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि कोल्हान क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों, जन समस्याओं एवं विकास संबंधी मुद्दों को लेकर संगठन चरणबद्ध जनजागरण अभियान और लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएगा। इस दौरान महासचिव मानसिंह हेंब्रम, कोषाध्यक्ष जय सिंह हेंब्रम, रविन्द्र मंडल, मंगल सिंह लागुरी, परेश नायक, विश्वकर्मा दास, तिलक बारी सहित संगठन के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि उपस्थित थे।