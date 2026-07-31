कोडरमा स्टेशन की डोरमेट्री का संचालन निजी एजेंसी करेगी

कोडरमा रेलवे स्टेशन पर डोरमेट्री का संचालन अब निजी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत चयनित एजेंसी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में डोरमेट्री का संचालन आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।

कोडरमा, वरीय संवाददाता। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे कोडरमा रेलवे स्टेशन पर डोरमेट्री का संचालन अब निजी एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा। रेलवे ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले स्टेशनों की डोरमेट्री को चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स करने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था स्टेशन भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत चयनित निजी एजेंसी केवल डोरमेट्री का संचालन ही नहीं करेगी, बल्कि उसके रखरखाव, साफ-सफाई और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी निभाएगी। वर्तमान में इस व्यवस्था की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चार रेलवे स्टेशनों पर की जा चुकी है। इसके बाद सभी जोन के अमृत भारत स्टेशनों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें कोडरमा स्टेशन भी शामिल है।

नई व्यवस्था के तहत संचालन फिलहाल कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर स्थित डोरमेट्री और रिटायरिंग रूम का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा किया जा रहा है। इन कमरों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद डोरमेट्री की बुकिंग भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से होगी, जबकि संचालन निजी एजेंसी करेगी।

यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अमृत भारत योजना के तहत विकसित हो रहे स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कोडरमा स्टेशन पर भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त डोरमेट्री विकसित की जा रही है।

साफ-सफाई और सेवाएं गौरतलब है कि रेलवे पहले ही स्टेशनों पर साफ-सफाई, पूछताछ केंद्र और टिकट काउंटर जैसी कई सेवाओं का संचालन निजी एजेंसियों को सौंप चुका है। अब डोरमेट्री संचालन को भी इसी व्यवस्था से जोड़कर यात्रियों को बेहतर सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल रेलवे स्टेशनों पर डोरमेट्री की सुविधा केवल एनएसजी-1 और एनएसजी-2 श्रेणी के स्टेशनों पर उपलब्ध है।