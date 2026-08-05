कोडरमा में 10 दिवसीय कोडरमा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ
फोटो कोडरमा 22 कोडरमा के राजकीय पॉलिटेक्निक में दस दिवसीय कोडरमा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ के दौरान मौजूद खिलाड़ी व अतिथि। कोडरमा ह
कोडरमा हमारे प्रतिनिधि। राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा के प्राचार्य राजेश कुमार के नेतृत्व में संस्थान परिसर में दस दिवसीय "कोडरमा प्रीमियर लीग " क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में संस्थान की विभिन्न शाखाओं की पाँच टीमोंबाइनरी ब्लास्ट, इलेक्ट्रो कोडर्स, ब्लैक डायमंड, पाइथन-11 एवं अल्फा स्ट्राइकर्स ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्थान के वरीय व्याख्याता डॉ. उमेश कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, टीम भावना, और आपसी सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि "खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है।
खेल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीमवर्क की भावना विकसित करते हैं।
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