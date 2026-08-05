बायोमेट्रिक नहीं बनने पर जिले के शिक्षकों की हाजिरी ओटीपी से दर्ज होगी
शिक्षा विभाग कोडरमा, वरीय संवाददाता कोडरमा जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है
कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं होने के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है, उनकी उपस्थिति ओटीपी आधारित जियो-फेंसिंग प्रणाली से होगी। इससे संबंधित पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजे जाने की तैयारी है। यदि इसके बाद भी बायोमीट्रिक उपस्थिति संभव नहीं होती है, तो चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव राज्य कार्यालय भेजा जाएगा। यह व्यवस्था ई-विद्यावाहिनी प्रणाली के तहत लागू की जाएगी। इसके लिए संबंधित कार्यालयों में आवश्यक बायोमीट्रिक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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