ज्ञानेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए मुख्य सचिव
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, उन्हें उनके मूल कैडर में वापस भेजा गया था।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, भारती इससे पहले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। भारती को गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था।
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