लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले आर्मी चीफ, कश्मीर और लद्दाख में कर चुके हैं ऑपरेशन को लीड

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल को भारतीय सेना के प्रमुख (Army Chief) बनने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे (Lt Gen Manoj Pande) वर्तमान आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जगह लेंगे।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Atul Gupta Mon, 18 Apr 2022 08:19 PM

