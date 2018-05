जिन्ना की तस्वीर मचा रही घमासान, ट्विटर पर सामने आ रही चाहत और खिलाफत

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दशकों से लगी जिन्‍ना की तस्‍वीर पर बवाल मचा है। इस बवाल पर काबू पाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और इंटरनेट सेवा तक बंद कर देनी पड़ी। लगभग एक हफ्ते से जिन्‍ना की तस्वीर पर शुरू हुआ बवाल अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। मशहूर शख्सियतों की भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सड़क पर एएमयू छात्रों के संघर्ष के साथ-साथ ट्विटर पर जिन्ना को लेकर जंग छिड़ी है। जिन्ना की तस्वीर पर छिड़ी बहस ने सियासी रंग ले लिया है। आइये आपकों ट्विटर पर छिड़ी बहस से रूबरू कराते हैं...

अमित शाह

Congress and Pakistan have amazing telepathy.



Yesterday Pakistan Government remembered Tipu Sultan, whose Jayanti Congress marks with fanfare and today Mr. Mani Shankar Aiyar admires Jinnah.



Be it Gujarat or Karnataka polls, I fail to understand why Congress involves Pakistan! pic.twitter.com/isH9GmgET2

— Amit Shah (@AmitShah) May 5, 2018

जिन्ना की तारीफ करने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच साझा समझ का तालमेल गजब का है। शाह ने कहा कि कांग्रेस भारत की घरेलू राजनीति में पाकिस्तान को शामिल न करे।

शाह ने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें पाकिस्तान सरकार टीपू सुल्तान को उसकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रही है। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की। शाह ने दावा किया कि कांग्रेस और पाकिस्तान में गजब की टेलीपैथी है।

तेजस्वी यादव भी नहीं रहे पीछे

#JinnahPortrait controversy is simply a cover for Modiji & Yogiji to hide the dismal failure of their regime.



Dear AMU! We are with you in solidarity to protect the ideals of secularism & socialism. Jai Hind

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 6, 2018

जिन्ना की तस्वीर पर छिड़ी बहस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि- जिन्ना की तस्वीर पर विवाद मोदी जी और योगी जी के शासन काल में निराशाजनक विफलता को छिपाने के लिए एक कवर मात्र है। प्रिय एएमयू! धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद के आदर्शों की रक्षा के लिए हम आपके साथ एकजुट हैं। जय हिन्द।

योगेश्वर दत्त ने किया ट्वीट

जिन्ना जैसे लोगों के लिए लड़ना कितना शर्मनाक है एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीते जी तो देश का विभाजन किया ही मरकर भी देश को तोड़ रहा है । कभी पाकिस्तान में भारतीय नेता के लिए संघर्ष होते देखा है किसी ने । फिर हम क्यों एक पाकिस्तानी नेता के लिए आपस में लड़ रहे हैं । जागो भारत जागो !🙏🏻

— Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) May 4, 2018

ट्विटर पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने ट्वीट क‍िया क‍ि जिन्ना जैसे लोगों के लिए लड़ना शर्मनाक है। एक आदमी जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार था और अभी भी इसे विभाजित कर रहा है। उन्‍होंने सवाल भी उठाए कि‍ क्या पाकिस्तान में किसी ने भी भारतीय नेता के लिए कभी क‍िसी को संघर्ष करते देखा है? ऐसे में हम एक पाक नेता के लिए क्यों लड़ रहे हैं? जागो भारत जागो।

जावेद अख्तर

Jinnah was neither a student nor a teacher of Alig Its a shame that his portrait is there The administration n students should voluntarily remove it from there n those who were protesting against this portrait should now protest against the temples made to honour Godse.

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 3, 2018

जावेद अख्तर ने ट्वीट किया की हिंदू महासभा और सनातन संस्था गोडसे की पूजा करते आए हैं, लेकिन आरएसएस और वीएचपी ने कभी इसकी निंदा नहीं की। जिस तरह से मैं जिन्ना की निंदा करता हूं। कम ऑन। कम से कम आप ट्वीट कर उनकी निंदा तो कर सकते हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं। जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

वीके सिंह

Let us protect our freedom from abuse.#GenerallySaying pic.twitter.com/4DI5hAc8bY

— Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) May 6, 2018

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट किया कि एएमयू में जो मुसलमान जिन्ना की तस्वीर चाहते हैं वह अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। यदि आप मुसलमान हैं और आप जिन्ना की तस्वीर दीवारों पर चाहते हैं, तो आप अपने बाप-दादाओं का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने जिन्ना के विचारों को ठुकराया और जिनके कारण आज आप भारतीय हैं।

यदि आप गैर-मुसलमान हैं और आप उनके समर्थन में फिर भी इसलिए कूद पड़े हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यह किसी प्रकार आपकी स्वतंत्रता पर बंदिश है, तो जरा सोचिए, क्या आप अपने घर की दीवारों पर उस व्यक्ति की तस्वीर लगाएंगे जिसके हाथ आपके स्वजनों के रक्त से रंजित हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमारे देश के अग्रिम विद्यालयों में गिना जाता है।

आपको सावधान रहना चाहिए कि पूरा देश आपसे किस प्रकार की अपेक्षा रखता है- बुद्धि और विवेक की अथवा दकियानूसी मानसिकता एवं कट्टरता की। निसंदेह स्वतंत्रता सभी का अधिकार है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसे पाने में कितने महापुरुषों ने अपना खून बहाया। क्या आज उन महापुरुषों को गर्व होगा जिस प्रकार आप अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं?

आशुतोष

जिन्ना की फ़ोटो तो हटनी चाहिये पर क्या संघी सावरकर की फ़ोटो संसद से हटायेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफी माँगी, और ताउम्र अंग्रेज़ सरकार की मदद का वादा किया ?

इस विवाद पर आशुतोष ने ट्वीट किया कि जिन्ना की तस्वीर तो हटनी चाहिये पर क्या संघी सावरकर की तस्वीर संसद से हटाएंगे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, और ताउम्र अंग्रेज सरकार की मदद का वादा किया? उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। लोगों ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के माफीनामे की भी याद दिलाते हुए कहा कि क्या उनकी भी तस्वीर अपने दफ्तरों से हटाएंगे। किसी ने उन्हें इतिहास की जानकारी दोबारा लेने की नसीहत दी।

