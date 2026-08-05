आईटीआई के 87 छात्रों का कैंपस सैलेक्शन
धनबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुर में मंगलवार को केएमजी ग्रुप द्वारा कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव आयोजित किया गया। इस ड्राइव में 107 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 87 छात्रों का चयन किया गया और उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया गया। कैंपस ड्राइव में मारुति सुजुकी इंडिया के लिए भी चयन होगा।
धनबाद। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) गोविंदपुर में मंगलवार को केएमजी ग्रुप गुजरात की ओर से कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन कराया गया। 107 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें से 87 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए ऑफर लेटर प्रदान किया गया। प्रभारी प्राचार्य राकेश कुमार ने बताया कि केएमजी ग्रुप की ओर से मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात के लिए कैंपस किया गया। अगस्त में हीरो मोटो कॉर्प के लिए कैंपस सैलेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैंपस में संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि निकुंज यादव, देवाशीष, संस्थान के प्लेसमेंट ऑफिसर निगार आलम, पंकज कुमार, कृष्णपद कुमार, हरि प्रसाद महतो, जीतेन्द्र महतो, दिनेश गोप मौजूद थे।
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