केरल के सबरीमला (Sabarimala) स्थित भगवान अयप्पा मंदिर से श्रद्धालुओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस (KJ Alphons) सोमवार सुबह सबरीमाला पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी के विरोध में सैंकड़ों लोगों ने रविवार मध्य रात्रि केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के निवास 'क्लिफ हाउस' के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री निवास से कुछ मीटर दूर देवस्वम बोर्ड जंगशन पर रोक लिया और स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी।

A situation worse than emergency is happening here, the devotees are not allowed to go up. Section 144 is imposed for no reason. Devotees are not terrorists, why do they need 15000 policemen here? : KJ Alphons MoS Tourism on #SabarimalaTemple issue pic.twitter.com/sOHaC3dAXP