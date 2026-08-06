किचन गार्डन बना बच्चों के पोषण का आधार

हरदोई, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में संचालित किचन गार्डन

हरदोई, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में संचालित किचन गार्डन (पोषण वाटिका) अभियान बच्चों के पोषण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहा है। विद्यालय परिसरों में उगाई जा रही ताजी एवं जैविक सब्जियों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो रहा है।

पोषण वाटिका का महत्व विद्यालयों में पालक, मेथी, टमाटर, लौकी, भिंडी, बैंगन, अरबी, तुरई सहित विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों की खेती की जा रही है। शिक्षक और छात्र मिलकर इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। इससे बच्चों में जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, श्रम के महत्व और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो रही है। साथ ही वे खेती और पौधों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार शासन के निर्देशों के तहत जनपद के 3,582 परिषदीय विद्यालयों में नामांकित 3,46,775 विद्यार्थियों को 9,163 रसोइयों के माध्यम से प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। किचन गार्डन से प्राप्त ताजी सब्जियां भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रेरणास्रोत विद्यालय जनपद के प्राथमिक विद्यालय कोलहाई सांडी, कंपोजिट विद्यालय करीमनगर, प्राथमिक विद्यालय बूटामऊ शाहाबाद, संविलियन विद्यालय गोसवा मल्लावां तथा प्राथमिक विद्यालय नयागांव हबीबपुर सहित कई विद्यालयों में विकसित पोषण वाटिकाएं अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणास्रोत बन रही हैं। बीएसए प्रभात मिश्रा ने बताया कि किचन गार्डन अभियान बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वच्छ, हरित और स्वस्थ विद्यालय वातावरण तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह पहल विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और व्यावहारिक शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है。