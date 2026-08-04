स्वर सम्राट किशोर कुमार की जयंती पर सजी संगीतमय शाम
भागलपुर में किशोर कुमार फैंस क्लब ने मंगलवार को स्वर सम्राट की 97वीं जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। गायक संजीव दुबे ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कई अन्य कलाकार भी शामिल रहे।
भागलपुर। किशोर कुमार फैंस क्लब की ओर से मंगलवार को स्वर सम्राट किशोर कुमार की 97वीं जयंती के अवसर पर एसएम कॉलेज रोड स्थित मनाली चौक के समीप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन तापस घोष ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन और केक काटकर की गई। इसके बाद गायक संजीव दुबे ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी किशोर दा के एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत गाकर उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शांतनु गांगुली, बिपुल दुबे, संगीता दास, रवि कुमार सिंह आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें