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केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हज़ार पाँच सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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किशनगंजकेन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हज़ार प

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हज़ार पाँच सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति

किशनगंज, निज संवाददाता अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 को लेकर बुधवार को नगर परिषद कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गतं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोंतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनउपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही पुराने अमृत शहर में सिवरेज, सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है।बीस

ये भी पढ़ें:अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति परियोजना को मिली प्रशासनिक स्वीकृति

सूत्री उपाध्यक्ष सुशांत गोप ने बताया कि किशनगंज जलापूर्ति योजना अंतर्गत 3892 घर के गृह जल संयोजन, 14 बोरवेल का निर्माण, पूर्व के 10 बोरवेल को इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य अधिष्ठापन, 7 पंपहाउस निर्माण, 5 नए जलमीनार निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए 53 करोड़ 71 लाख 47 हजार पांच सौ रुपए प्राक्कलित राशि के अनुमोदन के लिये भेजा गया था जिसे एसएलटीसी अनुमोदित कर स्वीकृती प्रदान कर दिया गया है। शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत उक्त परियोजना का कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी बुडको होगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) को वर्ष 2026-27 तक क्रियान्वित किया जाना है।

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