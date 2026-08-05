किशनगंज : डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय की छात्रा ने प्रतियोगिता में मारी बाजी

ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट पोठिया। डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है,कि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग की एम.एससी. (मृदा विज्ञान) की छात्रा कुमारी सिबी रानी ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फोर मिनट्स रिसर्च फाइंडिंग्स कम्पीटिशन 2026 में अपने शोध कार्य का प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण करते हुए तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कुमारी सिबी रानी को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के 42वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 05 अगस्त, 2026 को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार के कर-कमलों द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कुमारी सिबी रानी ने यह सफलता डॉ. मोहसिना अंजुम, सहायक प्राध्यापक-सह-कनिष्ठ वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज, के कुशल मार्गदर्शन में किए गए शोध कार्य के आधार पर अर्जित की। यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शोध के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाविद्यालय के सह-अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, डॉ. के. सत्यनारायण ने इस उपलब्धि पर कुमारी सिबी रानी एवं उनकी मार्गदर्शक डॉ. मोहसिना अंजुम को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध, नवाचार एवं अकादमिक उत्कृष्टता की सुदृढ़ परंपरा का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महाविद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन करेंगे।