किशनगंज: किशनगंज पुलिस का साप्ताहिक एक्शन

किशनगंज में एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर वांछित अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। एक सप्ताह में 65 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और 12 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। स्मैक, शराब और अन्य अवैध सामान बरामद किए गए। अभियान जारी रहेगा।

किशनगंज, संवाददाता। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अवैध बालू, शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, गृहभेदन और मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान की उपलब्धियां इसके तहत एक सप्ताह में विभिन्न मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही वाहन जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोमवार की शाम को किशनगंज पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गईं।

जुर्माना व वसूली इस अवधि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए कुल 12 लाख 29 हजार 625 रुपये जुर्माना की राशि वसूली गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 326.25 ग्राम स्मैक,ब्राउन शुगर,हेरोइन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है, बरामद की। इसके अलावा 31.44 ग्राम एमडी ड्रग, 156.97 लीटर विदेशी शराब, 65 लीटर देशी शराब तथा 150 लीटर जावा नष्ट किया गया।

बरामद सामान पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 133 मवेशी, 12 ट्रक, एक ट्रैक्टर, छह मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक चिलम, एक मोटर, दो टेबल फैन, चार सीलिंग फैन, मोबाइल फोन, अवैध लॉटरी टिकट तथा 80 हजार 410 रुपये नकद भी बरामद किए। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ, जुआ, पशु तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।