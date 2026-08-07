किशनगंज: विद्यालय निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने वाले निर्माण एजेंसी के विरूद्ध करें नियमानुसार कार्रवाई
किशनगंज से अवधेश झा की रिपोर्ट जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में
किशनगंज से अवधेश झा की रिपोर्ट जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिलान्तर्गत सभी विद्यालय, मदरसा एवं निजी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं, जिनका 'आधार' बन चुका है, उनका आपार आईडी निर्माण अगस्त माह में पूर्ण कराने का निदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मदरसा एवं निजी विद्यालयों की जाँच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई बच्चा दोनों जगह अर्थात् सरकारी विद्यालय में भी नामांकित नहीं है। डीएम ने कहा कि बीएसईआईडीसी एवं एलएईओ द्वारा सभी तरह के असैनिक कार्य, जो फिनिशिंग स्तर पर है उसे माह अगस्त, 2026 तक पूर्ण करेंगे।
वैसे एजेंसी जो कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं, उन्हें समयावधि निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया। इसके बावजूद भी एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।जिलान्तर्गत सभी सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) एवं पीएम श्री विद्यालयों में पठन-पाठन एवं छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
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