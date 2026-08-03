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किशनगंज: जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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किशनगंज में डीएम अवधेश झा ने जिला समन्वय समिति की बैठक में जनहित कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए निर्देश दिए। हर सोमवार और शुक्रवार को आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान हेतु शिविरों का आयोजन होगा। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करें।

किशनगंज: जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें: डीएम

किशनगंज: जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें: डीएम अवधेश झा की रिपोर्ट

किशनगंज, निज संवाददाता । जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय संबंधित पदाधिकारियों के साथ प्राप्त लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई । सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यकाल कक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार सरकार के सात निश्चय 3 के अधीन "सबका सम्मान जीवन आसान" के लक्ष्य को दृष्टिगत में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के शिकायत निष्पादन हेतु निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर सम्मान पूर्वक शिकायतकर्ता से मिलने तथा उसकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर त्वरित निराकरण करने एवं उसके प्रबंधन के संबंध में सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

जन शिकायतों का समाधान

आम नागरिकों को सीधे अपनी समस्या, शिकायतें और सुझाव रखने का अवसर प्रदान करने और उसके निदान हेतु प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

सेवा समाधान कार्यक्रम

जन शिकायतों को सुलभ तरीके से प्राप्त करने तथा उनके प्रभावी निवारण के उद्देश्य से वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन प्रखंडवार, पंचायतवार सुनिश्चित करेंगे।

जिलांतर्गत प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को जिले के सभी क्षेत्रीय कार्यालय,विभागों, अनुमण्डल, प्रखण्ड, थाना, पंचायत में आयोजित होने वाले सेवा समाधान कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया जा रहा है या नहीं, सभी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रधान इसकी नियमित समीक्षा करेंगे तथा हर हाल में जिले के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में सेवा संवाद समाधान कार्यकम का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

लंबित मामलों का निष्पादन

संबंधित विभाग के पदाधिकारी जनहित से जुड़े कार्यों यथा-जन्म, मृत्यु, जाति, आय, जन शिकायत, भूमि विवाद, भूमि की नापी, प्राथमिकी, दाखिल खारिज, परिमार्जन, सभी प्रकार के पेंशन, अनुदान एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण एवं लंबित मामले को नियमित समीक्षा करेंगे।

आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित लंबित अनुदान राशि का भुगतान यथा शीघ्र सुनिश्चित करेंगे, साथ ही जीआर के लिए आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड हर हाल में सुनिश्चित करेंगे ।

विभागीय समीक्षा

शिक्षा, स्वास्थ्य,अल्पसंख्यक कल्याण,कल्याण विभाग, कृषि, राजस्व एवं भूमि सुधार , मद्य निषेध ,आपूर्ति, विद्युत, परिवहन, पंचायती राज आदि विभाग के समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों /स्कूलों में पेयजल, शौचालय , विद्युत की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करेंगे,इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

योजनाओं का त्वरित निष्पादन

जिला सामाजिक सुरक्षा, कोषांग, द्वारा जिलान्तर्गत चलाये जा रहे योजनाओं कबीर अन्तेष्ठी अनुदान योजना,राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना,मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना,मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना,मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे ।

निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सीडब्लूजेसी, एमजेसी, सीपीग्राम ,मानवाधिकार सीएम डैशबोर्ड आदि के लंबित मामलों का निष्पादन ससमय हर हाल में करना सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन , अपर समाहर्ता विभागीय जांच, जिला पंचायती राज पदाधिकारी , जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा ,जिला स्थापना उपसमाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीपीओ योजना, , आईटी मैनेजर, शिक्षा ,स्वास्थ्य,कृषि आदि विभाग के पदाधिकारी गण सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें ।

सामान्य प्रश्न

डीएम अवधेश झा ने जनहित कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए क्या निर्देश दिए?
डीएम अवधेश झा ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
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