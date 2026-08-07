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किशनगंज: बाढ़ पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन कार्यों की विस्तृत समीक्षा, डीएम ने सभी विभागों को सतर्कता एवं समन्वय के

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अवधेश झा की रिपोर्ट किशनगंज। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी

किशनगंज: बाढ़ पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन कार्यों की विस्तृत समीक्षा, डीएम ने सभी विभागों को सतर्कता एवं समन्वय के

अवधेश झा की रिपोर्ट किशनगंज। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यकाल कक्ष में आपदा प्रबंधन से संबंधित समीक्षा बैठक किए। बैठक के दौरान पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण (PPT) के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों से होकर बहने वाली नदियों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तथा संभावित संकटग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं संवेदनशील समूहों की पहचान, नजरिया नक्शा, तटबंधों की सुरक्षा, सूचना तंत्र, अंचलों में नावों की उपलब्धता, राहत सामग्री एवं पॉलीथिन शीट की उपलब्धता, बाढ़ आश्रय स्थलों एवं सामुदायिक रसोई केंद्रों की पहचान, मानव एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था, मोबाइल मेडिकल टीम, मेडिकल कैंप, पेयजल आपूर्ति, जनरेटर एवं महाजाल (जाल सामग्री) की उपलब्धता, सड़कों की मरम्मत, आपातकालीन संचालन केंद्र, सामुदायिक प्रशिक्षण, आपदा मित्र एवं अन्य बाढ़ पूर्व तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) मो. उमैर ने बताया कि किशनगंज जिले में कुल 17 स्थलों पर कटाव निरोधी कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 33 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ पूर्व तैयारी के तहत ई.सी. बैग (EC Bag) का भंडारण कर आवश्यक स्थानों पर स्टेकिंग हेतु स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर लिया गया है। जिले में परिचालन योग्य 06 सरकारी एवं 33 निजी नाव उपलब्ध हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कुल 08 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण पूर्ण कर संबंधित अंचलों को हस्तांतरित कर दिया गया है। इनमें किशनगंज प्रखंड के दौला एवं पिछला पंचायत, बहादुरगंज प्रखंड के लौचा एवं निःसंद्रा पंचायत, कोचाधामन प्रखंड के बगलबाड़ी एवं तेघरिया पंचायत तथा टेढ़ागाछ प्रखंड के चिल्हेनियाँ एवं मटियारी पंचायत स्थित बाढ़ आश्रय स्थल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रखंडों में कुल 220 बाढ़ आश्रय स्थलों एवं सामुदायिक रसोई केंद्रों की पहचान भी कर ली गई है।

कम्युनिकेशन प्लान की समीक्षा

बैठक में जिला पदाधिकारी ने कम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी पदाधिकारियों के मोबाइल नंबरों का सत्यापन करने, संवेदनशील स्थलों का नियमित निरीक्षण करने तथा सभी सरकारी एवं निजी नावों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को बाढ़ के दौरान मानव स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 31 प्रकार की आवश्यक दवाओं के साथ पर्याप्त मात्रा में ओआरएस, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम, हैलोजन टैबलेट एवं अन्य आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनका भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। ठक में जानकारी दी गई कि पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में चापाकलों की मरम्मत हेतु कुल 07 मरम्मत दलों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से अब तक 1,239 चापाकलों की मरम्मत की जा चुकी है तथा 35 नए चापाकलों की स्थापना भी की गई है।

सामुदायिक रसोई और राहत योजनाएँ

जिला पदाधिकारी ने सरकारी नावों के संचालन से जुड़े कर्मियों का सत्यापन एवं उनके मोबाइल नंबरों की जांच करने, बाढ़ के दौरान फसल क्षति के आकलन की तैयारी रखने, बाढ़ आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने, सामुदायिक रसोई संचालन हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं सूखा राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, दवाओं के भंडारण की व्यवस्था करने तथा एएनएम एवं जीएनएम के मोबाइल नंबरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि बाढ़ अथवा नदी में डूबने से मृत्यु के मामलों में देय अनुग्रह अनुदान (मुआवजा) का कोई भी पात्र मामला लंबित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन,सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता (बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल), कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण विभाग-1 एवं 2) सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों आदि उपस्थित थे。

सामान्य प्रश्न

बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु किसने समीक्षा बैठक की?
जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु समीक्षा बैठक की।
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