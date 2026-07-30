फॉर्मर आईडी तैयार कराएं, कोल्ड स्टोरेज का हो सत्यापन

कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने गुरुवार को विकास भवन के गंगा सभागार में कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, सिंचाई समेत संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कृषि विभाग को सभी किसानों की फार्मर आईडी शत-प्रतिशत बनाने का निर्देश दिया गया। उद्यान विभाग को जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज का सत्यापन कराने और उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। साथ ही कोल्ड स्टोरेज में ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश भी दिए गए।

मंडी विभाग को सब्जी मंडियों से निकलने वाले हरे चारे को गोशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया गया। कुलजीत सिंह ने कहा कि किसानों को शिविर लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 11 लाख रुपये तक का ऋण मात्र तीन से चार प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान और सिंचाई विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में उप निदेशक कृषि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।