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किसान जनता पार्टी ने रैयतों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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किसान जनता पार्टी ने झंडा मैदान में एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया, जिसमें रैयतों को मौजा के जमाबंदी के रजिस्टर-2 की प्रमाणित प्रतियों के महत्व के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने बताया कि यह प्रमाणित प्रतियाँ भूमि अभिलेखों की सुरक्षा में मदद करेंगी और भूमि विवादों को कम करेंगी।

किसान जनता पार्टी ने रैयतों को किया जागरूक

किसान जनता पार्टी द्वारा झंडा मैदान में किसान जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य रैयतों को किसी मौजा के जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर-2 के सभी पन्नों की प्रमाणित प्रति एक साथ प्राप्त करने के महत्व के प्रति जागरूक करना था। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह सीसीटीवी कैमरा अपराध रोकता है, उसी तरह पूरे मौजा के रजिस्टर-2 की प्रमाणित प्रति भूमि अभिलेखों की सुरक्षा का माध्यम है। उनके अनुसार जब जनता के पास पूरे मौजा का रजिस्टर-2 होगा तो अभिलेखों में हेराफेरी की संभावना कम होगी।

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कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि एक साथ प्रमाणित प्रति प्राप्त करना मौजा के सभी रैयतों के लिए सुरक्षा कवच है। इससे बैक डेट में फर्जी जमाबंदी कायम करने पर रोक लगेगी और भूमि विवाद के नए मामलों में कमी आएगी। तिसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी ने बताया कि किसी एक रैयत की प्रमाणित प्रति केवल उसी की जमाबंदी साबित करती है, जबकि पूरे मौजा की प्रति यह भी स्पष्ट करती है कि उस तारीख को अन्य जमीन किसी अन्य के नाम पर दर्ज नहीं था। इससे अवैध नामांतरण पर अंकुश लगेगा। वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रैयतों को पूरे मौजा के रजिस्टर-2 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। पार्टी ने रैयतों से इसे प्राप्त करने के लिए आगे आने की अपील की। बैठक में दासो मुर्मू, जहांगीर अंसारी, संतोष बास्के, घनश्याम पंडित, छत्रधारी सिंह, शंभू राय, अफसर खान, टिपण ठाकुर, शंभू ठाकुर, खिरिया देवी, कामेश्वर मंडल, रामचंद्र पंडित, मुन्शी मुर्मू सहित कई किसान उपस्थित थे।

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