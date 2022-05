पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद बने गोवा टीएमसी चीफ, भाजपा से शुरू किया था राजनीतिक सफर

पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद को टीएमसी ने गोवा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। कीर्ति आजाद ने अपना राजनीतिक सफर भाजपा से शुरू किया था और बाद में कांग्रेस का दामन थामा था।

इस खबर को सुनें