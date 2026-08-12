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छात्रों के मुद्दों पर चर्चा को तैयार, राहुल को भागना नहीं चाहिए: रिजिजू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वे चर्चा में भाग लें। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देने के लिए एक से दो दिन का समय भी लग सकता है।

छात्रों के मुद्दों पर चर्चा को तैयार, राहुल को भागना नहीं चाहिए: रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में विस्तृत चर्चा को तैयार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कांग्रेस को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। मंगलवार को संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ बयान ही क्यों? हम पूरी चर्चा करेंगे। बयान तो बस एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है। हम बयान से आगे बढ़कर पूरे दिन, या दो दिन तक भी विस्तृत चर्चा करने और हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

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उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने से स्पष्टता आएगी। इस विरोध-प्रदर्शन के कई पहलू हैं। अगर हम इस पर विस्तार से चर्चा करें, तो सब कुछ सामने आ जाएगा और सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।

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