चंडीगढ़ रेप केस: लड़की को पता था ऑटो में 3 आदमी हैं तो उसे ऑटो में नहीं बैठना चाहिए था: किरण खेर, VIDEO

चंडीगढ़ रेप केस में अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी बीजेपी सांसद किरण खेर ने विवादित बयान दिया है। किरण खेर ने नसीहत देते हुए कहा है कि जब लड़की को पता था कि ऑटो में पहले से ही तीन आदमी बैठे हुए हैं तो उसे ऑटो में नहीं बैठना चाहिए था। खुद का अनुभव साझा करते हुए किरण ने कहा कि हम लोग भी मुंबई में कभी टैक्सी लेते थे, तो जो हमारे साथ हमें छोड़ने आता था हम उन्हें अपना टैक्सी नंबर लिखवा देते थे क्योंकि एक लड़की होने के नाते हम खुद को सुरक्षित रखना चाहते थे।

मुझे लगता है कि हम सभी को आजकल के जमाने को देखकर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। किरण के इस बयान की चौतरफा आलोचना भी हो रह है कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने किरण के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि किरण के बायन पर मुझे हैरानी हो रही है। किरण को ऐसे बयान देने की जगह कि ये बताना चाहिए कि चंडीगढ़ को महिलाओं के लिए और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है।

किरण ने दी सफाई :

बयान पर विवाद बढ़ता देख किरण खेर ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने तो कहा था कि जमाना बहुत खराब है। बच्चियों को एहतियात बरतनी चाहिए। चंड़ीगढ़ पुलिस पीसीआर भेजती है अगर कोई लड़की रात में 100 नंबर पर फोन करती है तो। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किरण ने कहा कि उन लोगों पर लानत है जिन्होंने इस पर राजनीति करने की कोशिश की है। आपके घर में भी बच्चियां है आपको भी मेरी तरह कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए ना कि डिस्ट्रक्टिव।

क्या था चंडीगढ़ रेप केस :

बता दें कि 17 नवंबर को मोहाली में पीजी में रहने वाली 22 साल की लड़की के साथ ऑटो ड्राइवर और उसके दो अन्य साथियों ने गैंगरेप किया। उसके बाद लड़की को सेक्टर 57 में फेंककर भाग गए थे। वहां से गुजर रहे एक आदमी कि नजर पर जब लड़की पर पड़ी तो उसे पुलिस को इस बारे में सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

