किन्नौर कैलाश यात्रा आज से, छह सदस्य दल रवाना-- फोटो
आज से किन्नौर कैलाश यात्रा आरंभ हो गई है। मुरादाबाद से छह सदस्यों का एक दल रवाना हुआ है। इस यात्रा का आरंभ रेलवे स्टेशन पर भोले बाबा के जयघोष के साथ हुआ। दल में एडवोकेट विशाल भारद्वाज, राहुल वर्मा, रोहित शर्मा, श्रेय गुप्ता, शंकर लाल और संजीव राज शामिल हैं।
आज से किन्नौर कैलाश यात्रा आरंभ हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए मुरादाबाद से भी छह सदस्यीय दल रवाना हुआ। इस दौरान रेलवे स्टेशन भोले बाबा के जयघोष से गूंज उठा। दल में एडवोकेट विशाल भारद्वाज, राहुल वर्मा, रोहित शर्मा,श्रेय गुप्ता, शंकर लाल और संजीव राज शामिल हैं।
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