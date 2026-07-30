राजा परीक्षित ने कलियुग को पांच स्थानों में रहने की दी अनुमति
धर्म रूपी गाय को कलियुग से बचाकर राजा ने दिया अधर्म से दूर रहने का संदेश। चातुर्मास महायज्ञ में जीयर स्वामी जी ने राजा परीक्षित और कलियुग का प्रसंग बताया। राजा ने कलियुग से धर्म की रक्षा करते हुए उसे पांच स्थान दिए, जिनमें जुआ, मद्यपान, अनैतिक स्त्री-संग, हिंसा और स्वर्ण शामिल हैं।
धर्म रूपी गाय को कलियुग से बचाकर राजा ने दिया अधर्म से दूर रहने का संदेश चातुर्मास यज्ञ में जीयर स्वामी जी ने सुनाया राजा परीक्षित और कलियुग का प्रसंग (पेज चार) भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां गांव के पास आयोजित चातुर्मास महायज्ञ में प्रवचन करते हुए श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने राजा परीक्षित और कलियुग के प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित धर्मात्मा, प्रजापालक और भगवान के परम भक्त थे। उनके राज्य में धर्म का पालन होता था और प्रजा सुखी थी। एक दिन भ्रमण के दौरान राजा परीक्षित ने देखा कि कलियुग धर्म रूपी गाय को पीटकर दौड़ा रहा है। धर्म रूपी गाय अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। उसके तीन पैर नष्ट हो चुके थे और वह केवल एक पैर के सहारे खड़ी थी। उन्होंने बताया कि यह दृश्य देखकर राजा परीक्षित का क्षत्रिय धर्म जाग उठा।
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