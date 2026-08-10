राजा कामख्या नारायण ने भूदान में सर्वाधिक जमीन दान कर बनाया था कीर्तिमान

राजघराने के राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह की 110वीं जयंती 10 अगस्त 1916 को पदमा में जन्मे। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भूदान आंदोलन में दान किया और 1962 के युद्ध में देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। वे 1947 से 1970 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 6 मई 1970 को निधन हुआ।

हजारीबाग। वरीय संवाददाता रामगढ़ राजघराने के राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह की सोमवार को 110 वीं जयंती है। 10 अगस्त 1916 को पदमा में जन्में कामाख्या नारायण सिंह को राजा बहादुर भी कहा जाता था। राजतंत्र में पले-बढ़े होने के बावजूद उनकी राजनीतिक सोच पूरी तरह गांधीवादी थी।

राजनीतिक योगदान 1940 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन को सफल बनाने में कामाख्या नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. प्रमोद कुमार बताते हैं कि पट्टाभि सीतारमैया की पुस्तक कांग्रेस का इतिहास के खंड-दो के पृष्ठ 176 में भी उनके इस योगदान का उल्लेख मिलता है। राजतंत्र के समाप्त होने के बाद भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखना कामाख्या नारायण सिंह के राजनीतिक व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू रहा। वे केवल राजघराने के प्रतिनिधि नहीं रहे, बल्कि आम लोगों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में सफल हुए। समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया के हजारीबाग आगमन और हजारीबाग जेल में राजा साहब से मुलाकात का प्रसंग भी उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी चर्चित घटनाओं में शामिल है।

भूदान आंदोलन कामाख्या नारायण सिंह के जीवन की सबसे बड़ी मिसालों में भूदान आंदोलन में उनका योगदान शामिल है। संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी बड़ी भू-संपदा में से सर्वाधिक जमीन दान की। बताया जाता है कि पूरे देश में भूदान यज्ञ के दौरान सबसे अधिक जमीन दान करने का कीर्तिमान उनके नाम रहा। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भी कामाख्या नारायण सिंह ने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। उन्होंने अपना निजी हेलीकॉप्टर राष्ट्र को समर्पित कर दिया था।

राजनीतिक करियर कामाख्या नारायण सिंह 1947 से 1970 तक लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने एकीकृत बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों को संगठित करने और एकीकृत बिहार में क्षेत्रीय दलों की स्थापना की दिशा में पहल का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। 6 मई 1970 को हृदयाघात के कारण कोलकाता में उनका निधन हो गया।

फोटो पीएम वन

राजा कामख्या नारायण सिंह