कैरव गांधी अपहरण मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित
उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण मामले में एडीजे-2 की अदालत ने आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर बहस की। अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी को हुआ था और उन्हें 26 जनवरी को बरामद किया गया। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।
उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण मामले में एडीजे-2 की अदालत में सोमवार को आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष ने बहस की। अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कैरव गांधी का 13 जनवरी को बिष्टूपुर से अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के पास हाईवे से बरामद किया था। पुलिस ने अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। कैरव गांधी का कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया जा चुका है। जेल में आरोपियों का टीआई परेड भी कराया गया है।
इस मामले में बिहार, कोलकाता और पंजाब से गिरफ्तार सभी आरोपी अभी जेल में हैं। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें